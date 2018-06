Senado aprova indicação de diretor da ANS

Brasília, 05 - O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 5, a indicação do advogado Rogério Scarabel Barbosa para o cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



A indicação do Planalto recebeu 39 votos a favor, 12 contra e quatro abstenções. Houve resistência ao nome do advogado, que já atuou em defesa de operadoras de planos de saúde.



Entidades de defesa do consumidor pediram ao Conselho de Ética da Presidência que avaliassem possível conflito de interesses na nomeação de Barbosa.



(Felipe Frazão)