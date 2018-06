Ibama faz operação de combate ao tráfico de animais em redes sociais

São Paulo, 05 - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), junto com as Polícias Federal, Civil e Ambiental, realiza nesta terça-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma operação em 15 Estados para combater o tráfico ilegal de animais feito principalmente por vendas via redes sociais.



Os técnicos do Ibama identificaram 1.277 animais sendo oferecido por perfis no Facebook. Foram encontrados aves, répteis, mamíferos e aracnídeos.



Estão sendo cumpridos 34 mandados de prisão no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, onde de concentra a maioria dos casos.



(Giovana Girardi)