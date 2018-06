Escola infantil municipal é furtada e depredada na Vila Sônia

Ladrões furtaram na noite deste domingo, 3, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei)Professora Leila Gallacci Metzker, localizado na Rua Edvard Camilo nº670, Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.



Os criminosos invadiram a escola e levaram televisões, computadores, impressoras, caixas de som, eletrodomésticos, itens de merenda escolar, fraldas, livros e utensílios de cozinha.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além de furtarem objetos, eles arrombaram duas portas laterais e uma janela.



De acordo com a SSP, Policiais Militares abordaram dois homens com carrinhos cheios de alimentos próximo a escola, mas durante a ação os criminosos fugiram.



A Prefeitura informou que as aulas foram suspensas nesta segunda e terça-feira para realização de perícia e que as famílias foram comunicadas.



O caso foi registrado no 34º DP como furto qualificado.



(Ana Paula Niederauer)