Estudante é baleada durante aula na zona leste de SP

São Paulo, 03 - Uma estudante de 16 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na última quinta-feira, 29, por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, 3, enquanto praticava esportes em uma escola estadual na Avenida da Barreira Grande, no Sapopemba, na zona leste da cidade.



Durante a aula, ela começou a reclamar de fortes dores no pé. A professora foi verificar e ao tirar o tênis constatou que havia um sangramento. Um funcionário da escola entrou em contato com familiares e a menina foi encaminhada para o Hospital Vitória Anália Zerbinati.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi constatado, por meio de exame de radiologia, que o ferimento foi provocado por um projétil de arma de fogo.



Diante dos fatos, os responsáveis foram até uma unidade policial para realizar o registro da ocorrência. Policiais Militares foram ao colégio. Uma perícia foi feita no local e no tênis da vítima.



A Polícia aguarda o laudo da perícia da Polícia Técnico-Científica para tentar saber de onde partiu o tiro. Também está a procura de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.



O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 41ºDP (Vila Rica).



(Renata Okumura)