Bandidos fazem vídeo circulando com fuzis em comboio na Baixada Fluminense

Rio, 03 - Um vídeo que começou a circular nesta semana nas redes sociais mostra criminosos armados com fuzis, em pelo menos quatro carros, pelas ruas de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense. A maioria exibe as armas, sorrindo, com a metade do corpo para fora das janelas do carro. É possível ver pessoas andando nas ruas perto da passagem do grupo, ainda durante o dia.



O homem que filma diz: "Vamo (sic) toma o Zé", supostamente fazendo referência a alguma favela da região. "Olha a pipoca aí. C. é muito fuzil, Mané", comenta novamente, durante a gravação feita aparentemente por celular.



Questionada sobre o vídeo, a assessoria da Polícia Civil informou que, de acordo com informações da 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo), já existem inquéritos policiais em andamento relacionados aos homens que aparecem nos vídeos. Eles são investigados por tráfico de drogas e roubo de veículos.



"Alguns deles foram identificados por seus apelidos e a unidade realiza diligências para que, com a maior brevidade possível, todos sejam identificados e presos", respondeu, por nota, a Polícia Civil.



Já a Polícia Militar informou que vem realizando operações naquela região e que "inclusive um policial militar foi morto durante uma dessas operações, ocorrida no último dia 22 de março".



(Constança Rezende)