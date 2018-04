Com Operação Dictum, PF mira em tráfico de drogas no Paraná

São Paulo, 03 - A Polícia Federal (PF) do Paraná deflagrou a operação Dictum na manhã desta terça-feira, 3, com o objetivo de combater um núcleo de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e delitos correlacionados.



Ao todo, cento e cinquenta policiais federais cumprem trinta mandados de busca e apreensão e dezenove mandados de prisão preventiva nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Santa Helena, São Mateus do Sul, Londrina, Toledo e Fraiburgo, em Santa Catarina.



Durante a investigação, foram realizadas três prisões em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.



A investigação foi chamada de "Dictum" (limpeza em latim) em alusão ao objetivo de limpar as áreas onde se instala o tráfico de drogas e seus delitos correlacionados, de acordo com a PF.



(Luiz Fernando Teixeira)