Papa Francisco defende negociações com a Coreia do Norte

Nova York, 01/04/2018, 01 - O Papa Francisco defendeu negociações multilaterais de paz na península coreana, durante seu tradicional discurso de Páscoa, antes de uma possível reunião histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un.



A tradicional mensagem da Páscoa do papa "Urbi et Orbi" - "À cidade [de Roma] e ao mundo" - abrangeu, como ocorre usualmente, conflitos e crises, incluindo a guerra civil síria e a crise econômica e política na Venezuela.



Em suas declarações a uma multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano, pouco depois da missa de Páscoa, o Papa expressou esperanças de que as conversas coreanas possam "promover paz e harmonia" e "construir relações dentro da comunidade internacional".



A respeito da Venezuela, o Papa Francisco citou um comunicado de bispos católicos do país, onde a escassez de alimentos e remédios se espalharam em meio a um impasse prolongado entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição política, tendo se transformado em uma "terra estrangeira" para seus cidadãos.



(Dow Jones Newswires)