Grupo de 30 turistas fica ilhado em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

Uma forte chuva deixou um grupo de 30 turistas ilhados na Cachoeira Veredas, em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, distante 230km de Brasília. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, o grupo ficou preso após a tempestade atingir a cabeceira do rio.Os turistas atravessaram o rio pela manhã do último sábado (31/3) para chegar até a cachoeira. De acordo com os bombeiros, quando eles tentaram voltar foram pegos de surpresa pelo aumento do volume do rio, impedindo a passagem do grupo.Para realizar o resgate, os militares utilizaram cabos, coletes e um equipamento que flutua sobre a água, conhecido como life belt, uma espécie de boia. Todas as vítimas foram resgatadas sem ferimentos. A identidade e o local de origem dos turistas não foram divulgados.