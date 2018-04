Motoristas enfrentam congestionamento em estradas com destino a São Paulo

São Paulo, 01 - Os motoristas enfrentam lentidão no fim de tarde deste domingo, 1, ao retornar à capital paulista depois do feriado de Páscoa no litoral, no interior ou em outros Estados.



A rodovia dos Imigrantes tem engarrafamento na saída do litoral Sul entre os quilômetros 56 e 48 no trecho de serra, informa a concessionária Ecovias. Há ainda, segundo a empresa, 56 mil veículos na região litorânea. Os motoristas também enfrentam trânsito intenso no trecho da serra da Mogi-Bertioga, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).



A lentidão é maior na Rodovia Castello Branco, segundo a CCR Via Oeste, se estendendo por 23 quilômetros e abrangendo as regiões de Itu, Mairinque, São Roque e Araçariguama. Há ainda um quilômetro de tráfego lento na Raposo Tavares, na altura de Cotia.



Na Nova Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, há pontos de lentidão em Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e Arujá, por excesso de veículos, e em Guarulhos, por obras na pista. A CCR informa que o trecho de maior dificuldade para os motoristas é o de Jacareí, onde o engarrafamento chega a sete quilômetros.



Os motoristas que vêm de Curitiba ou outras cidades com destino à capital paulista pela Régis Bittencourt enfrentam tráfego pesado por excesso de veículos do quilômetro 361 ao 359 em Miracatu-Serra do Cafezal, do quilômetro 292 ao 280 na região de Itapecerica da Serra (SP) e do quilômetro 528 ao 525 em Barra do Turvo. Um acidente também provoca lentidão na localidade de Cajati (SP).



Já na Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte (MG), o fluxo intenso de veículos provoca congestionamento de 13 quilômetros entre Atibaia e Mairiporã, conforme a empresa Arteris.



Nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, os voos estão decolando e pousando nos horários previstos, segundo a Infraero.



(Thaís Barcellos)