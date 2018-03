Paulistanos enfrentam lentidão para sair da capital no primeiro dia de feriado

São Paulo, 30 - Os motoristas paulistanos que seguem para o litoral nesta sexta-feira pelo Complexo Anchieta-Imigrantes enfrentam congestionamento entre os quilômetros 27 e 32, além dos trechos entre os quilômetros 40 e 53 da Imigrantes, segundo informações da Ecovias. Já na rodovia Anchieta, há lentidão entre os quilômetros 26 e 28. Hoje é o primeiro dia do feriado que se estende até domingo, na Páscoa, quando a maior parte dos veículos tende a retornar à capital.



Na rodovia Fernão Dias, o motorista encontra tráfego lento na região de Atibaia, sentido Belo Horizonte, do quilômetro 38 ao 28. De acordo com a concessionária Autopista, no restante da rodovia o tráfego flui normalmente. A Autopista também informa que na Regis Bittencourt existem dois quilômetros de retenção em Barra do Turvo sentido capital paulista, entre os quilômetros 534 e 532, como reflexo de um acidente.



No trajeto rumo ao interior pela rodovia Presidente Castello Branco, há lentidão em Barueri na pista marginal, do quilômetro 23,5 ao 24, segundo a concessionária CCR. Pela pista expressa, o motorista encontrará excesso de veículos nas cidades de Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi, do quilômetro 19 ao 36. Mais cedo, havia lentidão na rodovia Raposo Tavares pela pista expressa, em Cotia, do quilômetro 44 ao 45. A CCR lembra que o tráfego na Castello Branco é proibido para caminhões aos domingos e feriados, sentido capital, do quilômetro 129 ao 13 que liga vai do município de Tatuí a São Paulo, das 14 horas à 1 hora, exceto nos casos de transporte de cargas perecíveis.



No Complexo Anhanguera-Bandeirantes, o motorista enfrenta congestionamento em Caieiras, na pista expressa, até o quilômetro 58 da Bandeirantes, conforme a CCR Autoban. Na região de Jundiaí, a saída para o feriado afeta o trânsito dos quilômetros 39 ao 58. Na Anhanguera, sentido interior - capital, obras interditam a região de Jundiaí, no quilômetro 58.



Na Presidente Dutra, sentido Rio - São Paulo, a CCR alerta sobre o trafego lento pela pista expressa, do quilômetro 212 ao 215. Em Guarulhos, há uma interrupção por causa de obras 24 horas na Avenida Jacu-Pêssego.



Nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, o fluxo de pessoas segue dentro da normalidade, com atrasos previstos para voos da Azul, rumo a Porto Alegre, nos dois aeroportos.



(Nayara Figueiredo)