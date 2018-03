Em SP, 5,5 milhões de carros circulam nas estradas no feriado da Páscoa

Sorocaba, 29 - As principais rodovias de acesso ao interior e ao litoral de São Paulo devem receber cerca de 5,5 milhões de veículos durante o feriado prolongado da Semana Santa. O tráfego deve aumentar a partir do meio-dia desta quinta-feira, 29, e seguir intenso até as 22h. Na sexta-feira, 30, as estradas continuam cheias até o início da tarde. A Defesa Civil e a Polícia Rodoviária alertam para a previsão de chuvas durante o período, aumentando o risco de acidentes. Nesta quarta-feira, 28, o deslizamento de uma encosta interditou parcialmente a Rodovia Mogi-Bertioga, no km 89.



Somente pelas rodovias estaduais concedidas devem circular 2,4 milhões de veículos, conforme as concessionárias. O número não inclui os trechos do Rodoanel, que juntos recebem 1,3 milhão de carros. Pelas rodovias federais devem passar quase 2 milhões de veículos, segundo as concessionárias. Cerca de 1,1 milhão vão utilizar rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



Apesar da suspensão das obras, algumas estradas, como a Castelo Branco, D. Pedro I, Presidente Dutra, Fernão Dias e Tamoios podem ter gargalos em razão de intervenções na pista ou acostamentos.



Acidente



Na manhã desta quarta, um acidente envolvendo quatro carros e um caminhão carregado com gasolina causou a morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas, na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto (SP). Houve vazamento de combustível, e a rodovia foi interditada. A pista só foi liberada quatro horas após o acidente.



Conforme a Polícia Rodoviária, o motorista do caminhão-tanque perdeu o controle do veículo, bateu na mureta e tombou sobre a pista. Os carros não conseguiram evitar a colisão. O passageiro do caminhão foi levado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.



(José Maria Tomazela)