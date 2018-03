Netflix abre rede de 'lojas da corrupção' em aeroportos do Brasil

A plataforma digital divulga sua série "O Mecanismo", inspirada na Operação Lava Jato e no escândalo de corrupção que abala o Brasil (foto: EVARISTO SA / AFP) Tornozeleiras eletrônicas douradas, ou de couro com tachinhas, manuais para delatar cúmplices e roupa íntima com bolsos cheios de dinheiro, as "lojas da corrupção" montadas pela Netflix em aeroportos do Brasil têm tudo para criminosos do colarinho branco.

Os locais de venda ficcionais de artigos de luxo para roubar estão nos terminais Juscelino Kubitschek, em Brasília, e Congonhas, em São Paulo.

Um manual da "Delação premiada para leigos", com "1.001 coisas para fazer antes de entrar em prisão domiciliar" está exposto em uma vitrine, ao lado de sapatos com gravador.

A promoção das lojas da corrupção simulam o formato dos anúncios de lojas de luxo: manequins com cuecas cheias de dinheiro, ou exibindo delicadas tornozeleiras eletrônicas douradas, combinadas com delicados sapatos de salto. Ao fundo, uma voz sugestiva recomenda as gravatas para "filmar seus inimigos políticos".

O vídeo, que pede para "manter o bom gosto acima de tudo, inclusive da lei", tem quase 400 mil reproduções.

Na noite desta quarta-feira, no encerramento de sua caravana pelo Sul do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Curitiba que "essa tal da Netflix nós vamos processar, porque estão fazendo uma festa e nós não podemos aceitar isso e eu não vou aceitar".

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.