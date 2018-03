Chuva deixa a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Forte chuva atinge o centro, as Marginais do Tietê e Pinheiros e as zonas oeste e norte da capital paulista na tarde desta quarta-feira, 28.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas formadas pela combinação do calor e a entrada da brisa marítima começam a atuar com forte intensidade, principalmente nos bairros da Barra Funda, Lapa e Vila Leopoldina, na zona oeste.



Na zona norte, o mesmo quadro é observado nos bairros Tucuruvi, Vila Maria, Limão e Vila Guilherme.



Na Grande São Paulo, chove forte em Cotia, Itapevi e Carapicuíba.



O CGE alerta que essas instabilidades tem lento deslocamento e podem atingir outras regiões da capital paulista.



(Renata Okumura)