Embrapa lança ferramenta para auxiliar produtor rural a recompor floresta

São Paulo, 28 - O WebAmbiente, ferramenta que faz recomendações personalizadas para o produtor rural recompor a paisagem nativa de sua propriedade, foi lançado nesta quarta-feira, 28, no Ministério da Agricultura. Disponível gratuitamente na internet, a nova tecnologia foi desenvolvida por Embrapa, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e várias instituições parceiras.



Conforme a Embrapa explicou, em nota, trata-se de um sistema de informação interativo que contempla o maior banco de dados já produzido no Brasil sobre espécies vegetais nativas e estratégias para recomposição ambiental. A ferramenta engloba todos os biomas brasileiros.



Ao acessar o sistema, o interessado tem à disposição o Simulador de Recomposição Ambiental. A ferramenta oferece sugestões de estratégias de recomposição e uma lista de espécies para adequação ambiental do imóvel rural a partir de algumas respostas dadas pelo produtor rural. Ao fornecer informações básicas como localização e tamanho da propriedade rural, o internauta recebe uma lista de espécies nativas apropriadas para o plantio, estratégias de recomposição mais adequadas às condições da área e orientações relativas ao preparo inicial do local. Após usar o simulador, é possível baixar ou imprimir o relatório com as sugestões para recomposição. O WebAmbiente pode ser acessado no