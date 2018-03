Temer assina MP que destina R$ 1,2 bilhão para segurança pública no Rio

Brasília, 27 - A Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou nesta terça-feira, 27, que o presidente Michel Temer assinou nesta tarde a Medida Provisória que libera recursos para a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, conforme antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Temer havia anunciado recursos na ordem de R$ 1 bilhão, mas a Secom confirmou que a MP destinará R$ 1,2 bilhão ao Rio. A MP deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União.



O governo prometera concluir até a semana passada a medida provisória, mas o texto foi fechado apenas nesta terça-feira. A verba poderá ser usada na compra de equipamentos e infraestrutura logística, como armas e viaturas para polícias Civil e Militar. O dinheiro não pode custear o passivo de salários em atraso, nem servir para a contratação de concursados.



(Carla Araújo e Felipe Frazão)