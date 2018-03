Três homens são encontrados mortos em loja no Ipiranga, na zona sul de SP

São Paulo, 27 - Três homens foram encontrados mortos na noite desta segunda-feira, 26, dentro de uma loja de locação de ferramentas na Rua do Grito, no Ipiranga, bairro da zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, que chegou ao local por volta das 21h, os corpos estavam amarrados e amordaçados e com sinais de agressão.



A Polícia Militar (PM) não informou a identidade das vítimas nem se havia algum grau de parentesco entre elas. Também não se sabe se os autores do crime levaram alguma mercadoria.



A investigação está com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A assessoria de imprensa do órgão informou que ainda não possui informações sobre o caso.



(Marina Dayrell)