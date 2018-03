L., Comerciante de 38 anos, morador da Vila Kennedy:



"Quando o presidente (Michel) Temer anunciou a intervenção, ninguém na Vila Kennedy imaginou que o 'laboratório' seria lá. Uma semana depois, veio a primeira operação. E depois outra, e mais outra, quase todo dia. Logo no primeiro dia teve aquele fichamento dos moradores, como se todos nós fôssemos bandidos. O que a gente mais deseja são serviços, não força de segurança. Não é arma que vai resolver nosso problema.



A Clínica da Família não tem remédio. Nos colégios, faltam professores. No início, apoiamos a intervenção, porque achamos que era por tempo indeterminado. Mas eles dão expediente e vão embora.



No dia 4 de março, os militares retiraram barricadas do tráfico e, quatro horas depois, traficantes puseram de volta. Parece gato e rato.



Os poucos resultados mostram que eles (os militares) não estavam preparados. No meio disso, a gente se assustou com a forma com que a Marielle foi executada, como a voz dela foi calada. Parece que matando a vereadora, mataram cada favelado também"



As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Roberta Pennafort e Fábio Grellet)