Delegada da Lava Jato assume PF em Sergipe

São Paulo, 26 - A delegada de Polícia Federal Erika Marena tomou posse nesta segunda-feira, 26, como superintendente da PF em Sergipe. A cerimônia ocorreu no Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Erika Marena é reconhecida como uma delegada determinada e com currículo destacado. A delegada é especialista em combate a crimes financeiros e, com auxílio do delegado Márcio Adriano Anselmo, foi responsável pelo início das investigações da Lava Jato.



A delegada da PF foi inspiração para a personagem Bia, interpretada pela atriz Flavia Alessandra no longa Polícia Federal - A Lei é Para Todos.



Foi Erika quem deu o nome Lava Jato à maior operação contra a corrupção no País.



