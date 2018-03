Chuva deixa as zonas leste e sudeste de SP em estado de atenção para alagamentos

São Paulo, 26 - Nuvens escuras tomam conta da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 26. A Marginal do Tietê e as zonas sudeste e leste estão em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), entre 14h e 14h45, a Marginal Pinheiros, o centro e as zonas oeste, norte e sul também ficaram em estado de alerta.



De acordo com a Climatempo, a passagem de uma frente fria pelo litoral sul paulista fez com que áreas de instabilidade se espalhassem sobre o Estado de São Paulo. As áreas de chuva se intensificaram no começo da tarde desta segunda-feira, 26, também sobre a Grande São Paulo.



No bairro da Vila Mariana, na zona sul, a chuva caía de moderada a forte por volta das 14h. No decorrer da tarde e noite desta segunda-feira, todas as regiões paulistas podem ter chuva de moderada a forte.



O CGE registrou queda de granizo no Tatuapé, na zona leste da capital paulista.



(Renata Okumura)