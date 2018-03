Órgão prevê efeitos nos próximos meses

O Gabinete de Intervenção Federal informou que estão sendo tomadas medidas emergenciais, com diretriz do interventor, general Walter Braga Netto, para atingir as metas centrais: reduzir índices de criminalidade, fortalecer as instituições e valorizar autoridades policiais. Segundo o órgão, várias ações já estão em prática - como a mudança de comando nas polícias e a recomposição das finanças do setor.



O gabinete disse acreditar "que os primeiros resultados já serão sentidos nos próximos meses". Destacou ainda que, "mais importante que os resultados de curto prazo" é o legado de integração dos órgãos de segurança.



