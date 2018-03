'Todos acharam que essa ação iria durar'

S., Comerciante de 38 anos, morador da Vila Kennedy:



"Os moradores da Vila Kennedy foram pegos de surpresa pela informação de que as tropas devem deixar a região em três semanas. O comando da intervenção afirmou várias vezes que a comunidade serviria de 'laboratório' para ações não apenas de patrulhamento e retirada de obstáculos, mas também de ocupação social.



Todos acreditaram que a ação iria durar mais tempo. Agora, o medo impera na comunidade. Quando as tropas chegaram foi um alívio. Ninguém aguentava mais, ninguém conseguia sair de casa.



Nós perdemos o direito de ir e vir com tantas barricadas (colocadas pelo traficantes para bloquear os acessos) e bandidos apontando armas, sem respeitar nenhum morador. Não quero que eles (meus filhos) passem pelo que eu estou passando. Nosso temor é as coisas voltarem ao que era antes.



Quando as tropas chegaram, os bandidos sumiram e, quando apareciam, eram sem tanta força, sem armas. Nós estamos todos com muito medo. Vou pedir muito a Deus para que (os militares) mudem de ideia."



As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Roberta Pennafort e Fábio Grellet)