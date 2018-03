'Obras não foram suficientes', diz Doria sobre chuva

São Paulo, 24 - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), apontou a grande quantidade de chuva e o "solo impermeabilizado" como principais motivos dos alagamentos que ocorreram na cidade na terça-feira, 20. O temporal deixou três mortos e ao menos 200 famílias desabrigadas.



"As obras estão funcionando, mas não foram suficientes, porque a quantidade de chuva foi quase a totalidade do que se esperava para o mês de março. São Paulo tem um solo impermeabilizado nos últimos 70 anos. Não é uma tarefa fácil, que exige investimentos pesados e que está sendo feito, inclusive, pelo Governo Federal. Vamos prosseguir o programa dos pôlderes, limpeza dos piscinões e de bocas de lobo", declarou durante agenda pública na zona sul de São Paulo.



Para jornalistas, o prefeito ressaltou a importância da população fazer o descarte de lixo adequado, especialmente nas proximidades de rios e córregos. Além disso, lamentou a morte das três vítimas das chuvas dessa semana na cidade.



Pré-candidato ao governo do Estado, Doria deve permanecer na Prefeitura de São Paulo até o dia 7 de abril. Depois, o cargo será ocupado pelo atual vice-prefeito, Bruno Covas (PSDB).



(Paula Felix)