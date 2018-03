PF prende russo em Cumbica por maus tratos a cão e gatos

São Paulo, 23 - A Polícia Federal (PF) prendeu um passageiro russo no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos por maus tratos da animais. O homem, de 43 anos, desembarcou de voo procedente da Bulgária trazendo na bagagem um cão da raça Pequinês três gatos Maine Coon "em condições insalubres" e sem a devida documentação legal que autorizasse o ingresso dos animais no País. Os policiais foram acionados por servidores da Receita Federal e Vigiagro.



Segundo a PF, o homem teria tentado burlar a fiscalização, dirigindo-se ao canal de inspeção "nada a declarar", mas foi selecionado pelos servidores da Receita para uma entrevista.



Dentro de uma caixa, própria para acondicionar um único animal, cheirando a urina e com fezes, foram encontrados três gatos. Em uma outra caixa estava o cãozinho.



A PF foi informada que o valor dos animais apreendidos é de aproximadamente R$ 30 mil e que o mesmo passageiro já havia sido flagrado anteriormente com outros três bichanos anestesiados em sua bagagem.



O preso disse ter trazido os animais para serem entregues a compradores no Brasil e que eles o estariam aguardando no desembarque.



Uma equipe de federais fez buscas no saguão e localizou os supostos compradores, uma brasileira e um alemão, que foram conduzidos à Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Eles disseram aos policiais que "desconheciam a condição de maus-tratos a que os animais estavam submetidos".



A PF informou que os animais foram entregues a depositários fiéis e o russo será encaminhado ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes de falsidade ideológica, maus-tratos e descaminho.



(Fausto Macedo e Julia Affonso)