(foto: Reprodução)

Cerca de 30 de um total de 50 lanchas foram incendiadas na Marina Bonfim, localizada na Cidade Baixa, em Salvador (BA). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram as embarcações que estavam estacionadas no estaleiro.A fumaça forte que se espalhou assustou moradores da região e pôde ser vista a cerca de sete quilômetros de distância. Conforme o Corpo de Bombeiros, três equipes foram deslocadas para a região. Não foram registradas vítimas.