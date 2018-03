Bando explode terceira agência bancária em três dias no interior de SP

Sorocaba, 22 - Criminosos explodiram três caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, 22, em Três Fronteiras, interior de São Paulo. Foi o terceiro ataque consecutivo a bancos no interior com o uso de explosivos, esta semana.



Segundo a Polícia Militar, os assaltantes chegaram em dois carros, bloquearam a rua de acesso ao banco e detonaram os caixas.



Com a explosão, o teto caiu e todos os vidros da agência ficaram estilhaçados.



Segundo a PM, dois dos caixas arrombados continham dinheiro, enquanto o outro era usado para emissão de cheques e depósitos. O valor levado pelo bando não foi informado.



A polícia recolheu munição para fuzil não detonada no interior do banco. Ninguém tinha sido preso até o início da tarde.



Nesta quarta-feira, 21, uma quadrilha já havia usado explosivos no assalto a uma agência do banco Santander, em Sales, na mesma região. Na terça, 20, um grupo armado explodiu uma agência do Banco do Brasil em São Pedro, região central do Estado.



(José Maria Tomazela)