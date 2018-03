Temer: Ministério da Segurança foi criado para integrar setor nos Estados

São Paulo, 22 - O presidente Michel Temer prometeu dar apoio à Bahia para resolver casos de assalto a agências bancárias e reabrir unidades do Banco do Brasil que foram fechadas. Em entrevista à rádio Caraíba, de Irecê, Temer reforçou que a criação do Ministério da Segurança Pública serve para coordenar ações de apoio aos Estados e prometeu a destinação de recursos financeiros, sem citar valores para essa área.



"Essa tarefa cabe fundamentalmente ao Estado, não podemos invadir competências. O que vamos fazer é coordenar e seguramente vamos dar todo apoio às atividades da segurança pública, colocando recursos aos Estados para prover essas questões", afirmou. O presidente disse que iria conversar com o presidente do Banco da Brasil, Rogério Caffarelli, para apurar os casos na região de Irecê e agilizar a reabertura das agências bancárias alvos de violência.



Durante a entrevista, ele citou investimentos do governo federal na Bahia. Temer relatou que o Estado recebeu R$ 926 milhões do Ministério da Saúde, 20 novas ambulâncias para o Samu e destacou o anúncio de uma aquisição de mais 30 veículos para renovação da frota de emergência.



Ele também disse que o governo colocou R$ 293 milhões em quatro obras de saneamento do Estado e permitiu que mais de 10 mil estudantes estudassem em regime de tempo integral. Na habitação, Temer afirmou que governo já beneficiou 53 mil famílias com residências e prometeu mais 54 mil unidades habitacionais até o fim do ano, com investimento de R$ 3 bilhões. "A Bahia foi muito prestigiada pelo governo federal", declarou.



(Daniel Weterman e Elizabeth Lopes)