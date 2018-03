Segurança em Alto de Pinheiros é o 3º morto por temporal que atingiu SP

São Paulo, 22 - O segurança Gerson Xavier de Santana, de 43 anos, morreu dentro de uma casa no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após ser atingido por uma árvore.



Santana, que trabalhava na residência há cerca de dez anos, estava numa guarita interna quando escutou um forte raio e tentou se deslocar para dentro do imóvel, segundo testemunhas. No caminho, foi atingido pela árvore que caiu.



Ele foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira, 21.



"Foi uma fatalidade porque ele foi atingido exatamente no momento em que deixou a guarita. Foram realizadas três cirurgias, mas ele não resistiu", disse a empresária Ricci Aranha, de 60 anos, filha da dona da casa.



Foi a terceira morte por causa do temporal que caiu na terça-feira, 20, na capital paulista. Morreram ainda uma idosa de 85 anos, em desabamento no Limão, na zona norte, e um bebê de 1 ano e 8 meses, que vivia na Favela Água Branca, na zona oeste.



(Marco Antônio Carvalho)