Deputado da 'bancada da bala' presidirá Comissão de Segurança

Brasília, 21 - Um dos colegiados mais cobiçados da Câmara neste ano, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara será comandada pelo PR, que indicará o deputado Laerte Bessa (PR-DF) como presidente. A definição ocorreu nesta quarta-feira, 21, durante reunião em que líderes partidários acertaram a divisão do comando das 25 comissões técnicas da Casa, que serão instaladas na próxima terça-feira, 27.



Bessa é integrante da bancada da segurança pública, a chamada bancada da bala, e já comandou a comissão de Segurança em 2010.



Ao contrário de anos anteriores, quando a comissão era uma das últimas opções dos partidos, o colegiado virou objeto de desejo neste ano após a intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação do Ministério da Segurança Pública e o assunto se tornar prioridade na pauta de votações da Casa.



CCJ



Partido com a maior bancada da Câmara, o MDB ficou com a presidência de duas importantes comissões: a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Finanças e Tributação (CFT). Esse será o terceiro ano consecutivo na atual legislatura que os emedebistas comandam a CCJ, colegiado que é responsável por analisar a constitucionalidade de todos os projetos que tramitam na Casa. (Colaborou Daiene Cardoso)



(Igor Gadelha)