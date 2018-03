Temer participa de reunião de segurança no Centro Integrado de Comando

Brasília, 21 - O presidente Michel Temer vai nesta quarta-feira à noite para o Rio de Janeiro para uma reunião de segurança com o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Braga Netto. A reunião deve acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, que o presidente visitaria no último domingo para marcar um mês do decreto da intervenção.



Temer desistiu da agenda no domingo por conta do assassinato da vereadora Marielle Franco. Auxiliares do presidente avaliaram na ocasião que haveria o risco de constrangimentos e acusações de uso político da morte da parlamentar carioca.



Segundo fontes do Planalto, a viagem foi acertada mais cedo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen. Há pouco, na abertura da reunião do Conselhão, Temer anunciou que faria a visita ao Rio. "Mais à noite vou ao Rio de Janeiro para uma reunião de trabalho já com essa verba ajustada e aprovada de R$ 1 bilhão, sendo certo que se necessário for, alocaremos outras verbas para essa matéria", disse.



(Carla Araújo e Felipe Frazão)