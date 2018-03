Policial Militar morre após troca de tiros na Baixada Fluminense

São Paulo, 21 - Um policial militar foi morto durante troca de tiros com bandidos, na manhã desta quarta-feira, 21, na comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os policiais foram atacados durante a operação na comunidade.



De acordo com a PM, houve troca de tiros e o sargento Maurício Chagas Barros, de 37 anos, foi atingido. O militar foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Pastor, mas não resistiu aos ferimentos. Barros era casado e estava na corporação há 16 anos.



"Com profundo pesar, informamos o falecimento do Sargento Maurício Chagas Barros, do #39BPM. Ele foi ferido nesta manhã, em serviço, após confronto com criminosos na comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo", relatou a PM do Rio em seu perfil no Twitter.



(Renata Okumura)