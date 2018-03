SP tem previsão de chuva fraca para fim do dia; 14 regiões devem ficar em alerta

São Paulo, 21 - Depois do temporal que atingiu a capital e a Grande São Paulo nesta terça-feira, 20, a previsão é de chuva fraca entre a tarde e a noite desta quarta-feira, 21. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE), a recomendação é que moradores de 14 regiões fiquem atentos para riscos de deslizamentos.



A atenção deve ser redobrada nos seguintes locais: Butantã, Campo Limpo, Casa Verde, Freguesia do Ó, Itaquera, Jaçanã Tremembé, Parelheiros, Perus, Pirituba Jaraguá, M'Boi Mirim, Santana Tucuruvi, Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Prudente.



A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que às 11h desta quarta-feira havia 45 ocorrências de falhas nos semáforos da cidade, sendo 36 apagados (sete por falta de energia) e nove intermitentes, de um total de 6,4 mil equipamentos. As equipes de manutenção estão desde a tarde de terça-feira nas ruas corrigindo os problemas.



Entre terça e quarta-feira, 95 árvores caíram em São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros.



Na terça-feira, primeiro dia do outono, o temporal que atingiu a cidade causou a morte de uma idosa e um bebê e deixou pelo menos cinco feridos e cerca de 220 famílias desabrigadas. A forte chuva causou desabamentos, quedas de árvores e a interdição de ruas e avenidas. Toda a cidade de São Paulo entrou em atenção para alagamentos e pelo menos 26 vias ficaram intransitáveis, entre elas a Marginal do Tietê, a Rebouças e a Avenida 23 de Maio.



Segundo o CGE, nesta quarta-feira, o risco é de escorregamento, já que o solo está encharcado pelas chuvas de terça-feira e pela continuidade da precipitação ainda durante a manhã. A média de precipitação na capital nesta terça foi de 39,16 milímetros. Para quarta-feira, a temperatura máxima prevista é de 27ºC, com índices de umidade do ar acima dos 50%. Nesta manhã não havia registro de nenhum ponto de alagamento na capital.



(Marina Dayrell)