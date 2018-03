Leis criam duas universidades federais em Goiás e uma em Mato Grosso

Brasília, 21 - O presidente Michel Temer sancionou a criação de três universidades no País, duas no Estado de Goiás e uma em Mato Grosso. A Lei 13.634/2018 cria a Universidade Federal de Catalão e a Lei 13.635/2018, a Universidade Federal de Jataí, ambas por desmembramento da Universidade Federal de Goiás.



A Lei 13.637/2018, por sua vez, cria a Universidade Federal de Rondonópolis, por desmembramento de campus da Universidade Federal de Mato Grosso. As normas estão publicadas na edição desta quarta-feira, 21, do Diário Oficial da União (DOU).



(Luci Ribeiro)