Idoso é morto em assalto nos Jardins; polícia prende 2 suspeitos

Um idoso de 80 anos foi morto durante um assalto na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nos Jardins, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 19. A Polícia Militar prendeu dois suspeitos.



De acordo com informações da corporação, às 16h16, viaturas foram acionadas para os Jardins depois do ataque à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a PM, os suspeitos fugiram na direção da rua da Consolação.



Uma viatura das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) localizou às 18h11 um veículo suspeito de ter participado do assalto.



A corporação informou que na tentativa de abordagem, o veículo acelerou e causou um acidente. Uma arma cujas características não foram reveladas e uma quantia de dinheiro foram apreendidas com os homens. Eles foram conduzidos para registro da ocorrência no 78º Distrito Policial (Jardins), que deverá investigar o caso.



(Marco Antônio Carvalho)