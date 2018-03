Indústrias assinam compromisso do CEBDS de combater desperdício de águas

Rio de Janeiro, 19 - O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) lança nesta segunda-feira, 18, o Compromisso Empresarial para a Segurança Hídrica. Dezessete empresas de grande porte - como Ambev, Anglo American e Braskem - assinaram o documento, que prevê uma série de metas para promover a eficiência hídrica nas indústrias e para combater o desperdício.



Recente estudo do CEBDS em parceria com o Trata Brasil, apontou que 37% da água captada hoje é desperdiçada. O segmento industrial responde por 20% da captação de água. "Diante da realidade de escassez que estamos vendo, é preciso que não somente as indústrias façam a sua parte, mas também o governo, promovendo o saneamento, e também os próprios cidadãos, que deveriam ser conscientizados sobre a importância de usar racionalmente esse recurso", diz Marina Grossi, presidente do CEBDS, instituição que reúne cerca de 60 empresas.



Segundo ela, o compromisso é um primeiro passo para a criação de uma plataforma que vai disponibilizar as ações e as metas das empresas em relação à água. Além de dar transparência às medidas que estão sendo tomadas hoje, para que a sociedade civil possa acompanhar, essa plataforma ficará como um legado do Fórum Mundial da Água, que acontece essa semana em Brasília, e poderá servir de base para influenciar outras empresas a fazerem o mesmo.



Presidentes de algumas das empresas que assinarão o compromisso empresarial estarão presentes nesta segunda-feira no lançamento, que acontece durante apresentação do CEBDS no Fórum.



(Fernanda Nunes)