Com DF em racionamento, governador fala sobre obras para assegurar abastecimento

Brasília, 19 - Anfitrião do 8º Fórum Mundial da Água em meio a um racionamento, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, falou sobre as obras em andamento para assegurar o abastecimento de água na capital federal.



Rollemberg mencionou, entre elas, obra de infraestrutura no DF que captará 5,6 mil litros por segundo e que será entregue no fim deste ano. Também estão em construção, segundo ele, duas estações de tratamento de água, além de programas de recuperação de nascentes e revitalização de canais.



Parte do evento, a Vila Cidadã, que foi instalada no Estádio Mané Garrincha, recebeu 25 mil visitantes em dois dias, disse o governador. O local reproduz diversos biomas.



O presidente do Conselho Mundial da Água, o brasileiro Benedito Braga, ressaltou a importância de os líderes mundiais discutirem o compartilhamento da água, uma vez que 261 bacias hidrográficas estão localizadas em áreas que abrangem mais de um país. Isso deve ser visto como uma oportunidade de diálogo e de melhoria da governança, defendeu. Para Braga, a água deve estar no cerne das políticas de desenvolvimento das nações.



(Lu Aiko Otta e Carla Araújo)