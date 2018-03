Preservar não basta, é preciso fazer chegar água às famílias, diz Temer em fórum

Brasília, 19 - Sem citar os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer destacou na manhã desta segunda-feira, 19, que seu governo se esforça para terminar a transposição do Rio São Francisco. "Preservar não basta, é preciso fazer chegar a água aos lares das famílias. Há comunidades que ainda lutam contra a seca, daí o nosso empenho na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo que agora estamos finalizando", disse, durante abertura do VIII Fórum Mundial da Água.



"Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste", completou. Temer classificou como a "maior obra hídrica do Brasil" e destacou que seu governo lançou o programa Novo Chico, para revitalizar do rio.



O presidente anunciou também que o governo vai enviar um projeto de lei para aprimorar ações de saneamento básico, "que ainda resta muito por fazer". "Estamos ultimando por projeto de Lei com vistas a modernizar o nosso marco regulatório de saneamento e incentivar novos investimentos", afirmou.



Segundo o presidente, o mundo tem cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm fonte segura de água em suas casas. "Cerca de 260 milhões precisam andar mais de meia hora para coletar água. Não temos, portanto, tempo a perder. Ninguém aqui ignora que o acesso a água e ao saneamento básico está intimamente ligado a nossa capacidade de crescer de forma sustentável", disse.



Temer disse que é "obrigação compartilhada" buscar um crescimento sustentável. "A vida na Terra estará ameaçada se não respeitarmos os limites da natureza", declarou. O presidente ressaltou que o Brasil tem um compromisso "histórico" com o crescimento sustentável. "Contribuímos para consagrar o conceito na Rio 92, quando presidia o País o eminente senador Fernando Collor", afirmou, citando o ex-presidente que está na plateia da abertura do Fórum. "Estamos muito empenhados em implementar a agenda 2030", reforçou.



O presidente disse que o desafio da sustentabilidade "é complexo" e exige iniciativas consistentes por parte de todos os países. "O planeta é um só. Se nos fecharmos em nós próprios, atuarmos de forma desarticulada, todos pagaremos um preço", afirmou. "As soluções que buscamos são necessariamente coletivas."



Temer citou que o País saiu da sua pior recessão da história e que fez isso "aliando responsabilidade fiscal e social". "Não admitimos a hipótese de crescer a qualquer custo", afirmou. O presidente listou algumas das ações na área do meio ambiente, como programas de captação de recursos para preservação das nascentes das bacias hidrográficas do São Francisco e do Rio Paraíba e afirmou que o seu governo avançou na proteção de florestas.



(Carla Araújo e Lu Aiko Otta)