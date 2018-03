Temer participa de abertura do Fórum Mundial da Água

Brasília, 19 - O presidente Michel Temer participa na manhã desta Segunda-feira, 19, da abertura do VIII Fórum Mundial da Água no Palácio do Itamaraty. Temer chegou por volta das 9h30 ao local e, após receber os chefes de Estado de outros países, fará o discurso de abertura do Fórum.



Participam da reunião os presidentes de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca; da Guiana, David Granger; da Hungria, János Áder, e de São Tomé e Príncipe, Evaristo Espírito Santo Carvalho; o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito; os primeiros-ministros da Coreia, Nak-Yon Lee; do Marrocos, Saad Dine El Otomani, e de Mônaco, Serge Telle; o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue; a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay; o ex-presidente da República da Eslovênia, Danilo Turk, e o ministro de Negócios Estrangeiros do Senegal, Sidiki Kaba.



Esta edição do Fórum Mundial da Água é co-organizada pelos governos federal e do Distrito Federal, e pelo Conselho Mundial da Água, entidade não governamental sediada em Marselha, França. De acordo com a organização, a previsão é que o evento reúna mais de 10 mil pessoas, de cerca de 170 nacionalidades. No total, serão realizados até o dia 23 mais de 280 painéis para tratar do tema dos recursos hídricos.



Agenda



Depois da foto oficial dos Chefes de Delegação, Temer participará de almoço em homenagem aos chefes de delegação participantes do fórum e à tarde fará reuniões bilaterais no Palácio do Planalto.



De acordo com a agenda oficial, às 15h, Temer tem audiência com o presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho; na sequência recebe o primeiro-ministro da República da Coreia, Nak- Yon Lee.



Às 16h, o presidente se reúne com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca; às 16h30, com o primeiro-ministro do Reino do Marrocos, Saad Dine El Otomani.



Às 17h, Temer recebe o presidente da Hungria, János Áder, e às 17h30, tem audiência com o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito.



(Carla Araújo e Lu Aiko Otta)