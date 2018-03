Benjamin, de apenas 1 ano, é enterrado sob forte comoção no Rio

Rio, 19 - O enterro do bebê Benjamin, de 1 ano, foi marcado pela forte comoção de parentes. Ele e outras três pessoas foram mortas por balas perdidas durante ação policial na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, na noite da sexta-feira passada, dia 16. A mãe da criança foi atingida de raspão e atendida no hospital.



De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados com fuzis trafegavam pela avenida Itaoca, uma das principais da favela, quando avistaram uma viatura com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha parada numa esquina. Eles começaram a atirar em direção aos policiais e houve revide. O grupo fugiu e a PM começou uma perseguição, durante a qual o tiroteio continuou. No total, seis pessoas foram atingidas por balas perdidas. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.