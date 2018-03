Dois corpos são encontrados em carro na zona norte do Rio

São Paulo, 17 - Dois corpos foram encontrados na noite desta sexta-feira, 16, dentro de um carro abandonado em uma rua do bairro Vila Isabel, zona norte do Rio.



Segundo a Polícia Militar, o 6º batalhão da PM (Tijuca) foi acionado por meio da central 190 para verificar uma denúncia de corpos dentro de um veículo na Rua Teodoro da Silva. No local, os agentes encontraram um carro modelo Toyota Corolla de cor cinza. Um dos corpos estava no banco de trás e o segundo foi encontrado dentro do porta-malas. A polícia não informou o nome e idade das vítimas.



Os policiais militares isolaram o local para perícia e acionaram a Delegacia de Homicídios da capital, onde a ocorrência foi registrada. O veículo era roubado e não há informações sobre a motivação do crime.



(Ludimila Honorato)