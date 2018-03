Milhares de manifestantes protestam contra a morte de Marielle no Rio

Rio de Janeiro, 15 - Milhares de manifestantes se concentraram diante do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta-feira, 15, em repúdio ao assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL).



Marielle e o motorista Anderson Pedro Gomes foram mortos a tiros na noite desta quarta, 14, na região central da cidade. A vereadora voltava para casa, na zona norte, depois de participar de um evento, quando um carro emparelhou com o dela, e criminosos dispararam vários tiros contra o veículo em que viajava.



Na convocação para o ato "Marcha contra o genocídio negro! SOMOS Marielle Franco!", nas redes sociais, os manifestantes foram chamados a se reunir em frente à Alerj a partir das 17h. O protesto seguiria depois pela Avenida Rio Branco até a praça da Cinelândia, em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde Marielle dava expediente como vereadora.



Mais cedo, o velório de Marielle e do motorista Anderson no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, já tinha atraído uma multidão de manifestantes ao centro do Rio.



(Daniela Amorim)