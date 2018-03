Mulher de Bernardinho usa morte de vereadora para criticar eventual candidatura do marido

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, esposa do ex-técnico Bernardinho, usou o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL carioca, para criticar uma eventual candidatura do marido ao governo do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Novo, Bernardinho é cotado para concorrer ao Palácio Guanabara este ano.



No Instagram, Fernanda disse que "só tem bandido" na política e, entre as hashtags escolhidas para acompanhar a publicação, estava #melhorsaídaGaleão, em referência ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio.



Crime



Marielle Franco, de 38 anos, foi morta a tiros na noite desta quarta-feira, no Centro do Rio. Quinta vereadora mais votada em 2016, ela voltava para casa, na Tijuca, Zona Norte, quando o carro em que estava foi alvejado por nove tiros, segundo a investigação policial.



O motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também morreu.