The Guardian noticia morte de Marielle e diz que segurança não melhorou no Rio

Londres, 15 - A notícia da morte da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), assassinada na quarta-feira, 14, à noite no Rio de Janeiro, ainda aparece de forma tímida na imprensa europeia. O jornal britânico



The Guardian



é um dos que publicaram o texto da



Associated Press (AP)



, que fala em "morte direcionada" da conselheira e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, vítimas de tiros por dois homens em uma rua do centro da cidade.



O texto comenta que Marielle era conhecida por seu trabalho social nas favelas da capital fluminense e que havia acusado policiais de usar táticas pesadas. Também lembra que os militares assumiram o controle da cidade no mês passado, após mais uma onda de violência.



"Em 16 de fevereiro, o governo federal do Brasil colocou militares como responsáveis pelo policiamento local no Rio em meio a uma onda de violência. Até agora, não há indicações de melhoria na segurança na cidade", trouxe a reportagem.



O chefe da segurança pública no Rio, Richard Nunes, prometeu uma "investigação completa" sobre o assassinato, que, no Brasil, vem sendo tratado como execução. Dois policiais disseram à



AP



que dois homens em um carro dispararam nove tiros no veículo que levava a vereadora de 38 anos e seu motorista. Para eles, Marielle parecia ser o alvo da ação. Uma jornalista que estava sentada no banco de trás do automóvel ficou ferida, mas sobreviveu, segundo as autoridades.



A reportagem explica que a conselheira era uma mulher negra, especialista em violência policial e que, no sábado, acusou oficiais de serem excessivamente agressivos com moradores das favelas.



Membro de um partido de esquerda, a vereadora cumpria seu primeiro mandato no cargo. Seu partido pretende protestar contra a violência no Rio na sexta-feira.



O ministro da Segurança Pública do Brasil, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ajudará a investigar sua morte.



(Célia Froufe, correspondente)