Dois homens morrem baleados dentro de carro na zona leste de SP

São Paulo, 14 - Dois homens foram assassinados dentro de um carro no Parque São Lucas, bairro da zona leste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 14. O crime ocorreu na Rua Firmino Alves por volta de 1h.



Três funcionários de uma clínica de reabilitação estavam indo buscar um paciente após a ligação de um pai que solicitou assistência, segundo informações do portal G1. Sem encontrar ninguém, os homens esperaram na rua, onde foram baleados duas horas depois, supostamente por dois homens que estavam a pé.



As vítimas foram identificadas como Danilo Siqueira e Alberto Souza Lopes, que estava dormindo no veículo no momento dos tiros. Ambos morreram no local. Um outro voluntário percebeu a aproximação dos bandidos e conseguiu fugir. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso está em apuração.