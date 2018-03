Pelo menos 60 pessoas já morreram no Rio vítimas da febre amarela silvestre

Rio de Janeiro, 13 - Pelo menos 60 pessoas já morreram no Rio de Janeiro vítimas da febre amarela silvestre. Informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nesta terça-feira, dia 13, sustenta que, somente este ano, já foram registrados 150 casos da doença no Estado.



A localidade mais afetada é Angra dos Reis (com 40 casos e 14 mortes), seguida de Valença (com 18 casos e seis mortes) e Teresópolis (17 casos e sete óbitos). Ao todo, 22 municípios já registraram a doença. Todos os casos são de febre amarela silvestre.



(Roberta Jansen)