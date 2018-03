Já são dois os mortos em desabamento de prédio em Salvador

Desabamento de prédio mata criança e deixa soterrados em Salvador https://t.co/08rnhej6EX pic.twitter.com/ZbaMrdcian %u2014 Agência Sertão (@AgenciaSertao_) 13 de março de 2018

Autoridades confirmaram que uma criança de 12 anos e um homem de 31 morreram após o desabamento de um prédio de três andares na manhã desta terça-feira, 13, em Pituaçu, bairro localizado na zona leste de Salvador. Outras pessoas ficaram feridas.O menino, identificado como Robert de Jesus, de 12 anos, foi retirado com vida, mas morreu a caminho de um hospital. Os bombeiros ainda informaram que o corpo de Alan Pereira de Jesus, de 31 anos, tio do garoto, foi encontrado e removido por volta das 10h20. Rosângela Santana de Jesus, avó das crianças, passou mal e também foi levada ao hospital.De acordo com a Defesa Civil do município, o edifício ficava em uma área de ocupação irregular e desabou devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Equipes continuavam trabalhando nos escombros no final da manhã desta terça-feira.(Ludimila Honorato e Renata Okumura)