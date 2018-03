Jovem morre baleado em Manguinhos, no Rio, após deixar namorada em casa

São Paulo, 13 - Um jovem morreu baleado no final da noite desta segunda-feira, 12, em Manguinhos, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Matheus Melo de Castro, de 23 anos, estava numa moto e foi atingido na Avenida Dom Hélder Câmara. Próximo dali, na Avenida dos Democráticos, um ônibus foi incendiado e o aplicativo Onde Tem Tiro registrou disparos por volta de 00h15.



Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, os policiais foram informados de que o jovem foi baleado e socorrido por moradores para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Manguinhos.



No "Bom dia Brasil", da TV Globo, familiares dizem que o rapaz foi baleado pelos policiais mesmo sem oferecer qualquer ameaça. Matheus havia participado de um culto religioso pouco antes e tinha deixado a namorada no local.



No local, os agentes constataram que Matheus não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da capital.



A UPP informou, em nota, que não houve registro de confrontos envolvendo policiais das unidades da região. Pouco depois da morte de Matheus, um ônibus foi incendiado na Avenida dos Democráticos e a base da UPP foi atacada a tiros por criminosos, segundo a polícia.



"Houve confronto e, até o momento, não há informações sobre feridos neste incidente. O policiamento foi reforçado na comunidade", disse a nota. A UPP não informou se os casos têm relação com a morte de Matheus.



(Ludimila Honorato)