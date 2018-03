Menina se emociona com bolo de aniversário e foto viraliza

Prestes a completar 7 anos, a garota Rinah Laís Farias de Souza pediu um bolo de aniversário à avó. A prima da menina, Thais Monteiro, disse que a menina insistiu muito no pedido, porque realmente queria ter um bolo de aniversário. "Ninguém imaginava que fosse tão importante para ela", contou Thais, que é estudante de direito. A família mora em Macapá, no Amapá.

Quando percebeu que seu desejo foi atendido, na hora da festa, Rinah se emocionou tanto que a prima, Thaís, decidiu registrar o momento e postar no Facebook. "A emoção dela por algo tão simples emocionou a todos, que não esperavam a reação, ainda mais de uma criança", explicou.

"Sempre que eu pensar na palavra gratidão, vou lembrar desse momento. Foi simples, mas foi de coração, temos muito amor por ti criança”, escreveu na postagem.

Depois que fez a postagem, no entanto, foi a vez de a estudante de direito se surpreender. Até a noite desta segunda-feira (12), a foto teve mais de 165 mil curtidas, 47 mil compartilhamentos e mais de 12 mil comentários. Segundo Thais, as mensagens vieram de toda parte do Brasil e do mundo. “Jamais imaginei que chegaria a tal repercussão, estamos assustados e muito gratos, pois foi algo tão simples! Estamos recebendo muitas mensagens lindas e muitas pessoas querem até enviar presentes para a Rinah”, contou.