Passageira filma homem se masturbando em voo entre Minas e SP

Uma passageira denunciou e gravou um homem se masturbando ao seu lado dentro de um avião da Avianca em um voo entre o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, e o de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo, 11.



Segundo o relato da passageira em seu Facebook, o homem se sentou ao seu lado e começou a se masturbar com as mãos por cima das calças. A jovem filmou o ato e publicou vídeos em suas redes sociais.



"Como eu sabia que ninguém acreditaria se eu só gritasse, comecei a filmar, chamei a atenção dele e dos tripulantes, inclusive do piloto, mas ninguém se mexeu pra me ajudar", escreveu.



Ainda de acordo com a postagem na rede social, os tripulantes da Avianca pediram para que ela trocasse de assento. "Me recusei, pois quem estava errado era claramente ele e não eu", afirmou. "Disseram que, como não viram o que houve, não poderiam me ajudar."



A passageira declarou ainda que os funcionários se recusaram a assistir às imagens gravadas e a tomar qualquer providência.



A Avianca Brasil informou, em nota, que está investigando internamente o ocorrido e tomará as medidas cabíveis.



"A companhia reforça que repudia veementemente todo tipo de comportamento inadequado de qualquer indivíduo que voe com a empresa", afirmou a Avianca.



A jovem disse que fez uma reclamação formal com a companhia aérea e que faria um boletim de ocorrência na Polícia Civil.



