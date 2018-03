Maia: Você não vai resolver com empresário a solução para segurança

Brasília, 12 - O presidente da Câmara e pré-candidato a presidente da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 12, que o financiamento para segurança no País precisa vir do Orçamento da União, e não do bolso de empresários e da sociedade civil, como propôs o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann.



"Financiar a Segurança precisa de orçamento público. Você não vai resolver com empresário a solução da segurança. Talvez, para se resolver problema pontual de uma região, de uma cidade, um bairro, tudo bem", disse Maia. "Você achar que a sociedade vai financiar a segurança pública... A sociedade já paga os seus impostos. Dentro dos impostos, certamente, já deveria ter uma parte importante para financiar a segurança pública. Acho que dentro do Orçamento da União tem de se encontrar as soluções", reforçou.



Ele defendeu ser preciso discutir a redução de despesas "desnecessárias" e da burocracia. "Tudo isso para que a gente não fique achando que a solução passa pela doação de viaturas, que podem ajudar, pontualmente, um ou outro município, pelos empresários, mas, efetivamente, para que se tenha uma estrutura correta no combate ao crime organizado, o orçamento tem de ser público", afirmou.



(Igor Gadelha)