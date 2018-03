Médica de 26 anos é agredida por advogado em balada nos Jardins, em SP

São Paulo, 10 - Uma médica de 26 anos foi agredida por um advogado em uma balada nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu por volta da 1 hora do último domingo (4) na Tetto Rooftop Lounge e foi denunciado nas redes sociais.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima conversava com um rapaz quando o agressor, identificado como Rafael Barbosa, de 32 anos, aparece de repente e a agarra pelo pescoço. Em seguida, é contido.



No Facebook, a advogada Helena Vasconcellos denunciou a ocorrência. “Na conhecida balada Tetto Rooftop Lounge, da Rebouças, ‘a melhor balada de São Paulo’, que cobra 500,00 reais só de entrada, Cris* foi agredida física e verbalmente”, escreveu.



A reportagem não conseguiu contato com o advogado do suspeito. Em nota, a Tetto Rooftop Lounge disse repudiar “todo e qualquer ato de violência e desrespeito em suas dependências”. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo



.